Стал известен гонорар Ризабека Айтмухана за победу на ЧМ по вольной борьбе

Известна сумма выплат, которую получит казахстанский чемпион Ризабек Айтмухан после победы на ЧМ-2023 в Белграде (Сербия).

Ранее 19-летний спортсмен завоевал первое в истории Казахстана золото чемпионата мира по вольной борьбе.

«После победы на чемпионате мира в Белграде Ризабек Айтмухан получит выплату в размере 15 тысяч долларов (около 7 миллионов тенге), еще 15 тысяч долларов разделят тренеры спортсмена», – сообщили в Министерстве туризма и спорта.

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