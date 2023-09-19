Асу Алмабаев о чемпионе мира по борьбе из Казахстана : «Настоящий мужчина, это исторический момент!»

Теги вольная борьба MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Боец UFC Асу Алмабаев отреагировал на золотую медаль Ризабека Айтмухана на ЧМ по вольной борьбе.

«Настоящий мужчина, настоящий чемпион! Это поистине исторический момент! Чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан!», — написал Алмабаев в инстаграм. 

Напомним, Ризабек Айтмухан завоевал золотую медаль чемпионата мира в Белграде (Сербия) в весе 92 кг. Это первая золотая медаль Казахстана на ЧМ в вольной борьбе за всю историю страны.

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