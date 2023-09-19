Чемпион мира по вольной борьбе Айтмухан о историческом достижении: «Теперь моя цель – завоевание медалей на Олимпийских играх»

Теги вольная борьба Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Ризабек Айтмухан (92 кг) стал первым чемпионом мира по вольной борьбе в истории Казахстана.

В финале наш 19-летний соотечественник со счетом 5:2 победил борца из Азербайджана Османа Нурмагомедова. Таким образом, он стал первым и самым молодым казахстанским борцом, завоевавшим золото по вольной борьбе на чемпионате мира.  До этого дня на счету наших борцов было 17 медалей. Пять из них серебряные, 12 — бронзовые.

«Большое спасибо всем, кто болел за меня. Это результат 9-летних тренировок. Это одно из моих последних соревнований в весе до 92 кг. Со следующего соревнования я перейду к весу до 97 кг, входящему в олимпийскую программу. Теперь моя цель – завоевание медалей на Олимпийских играх».

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