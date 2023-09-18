Даулет Турлыханов о победе Казахстана на ЧМ по борьбе: «Ликуй страна! Золото!»

Теги вольная борьба Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Серебряный призер Игр в Сеуле Даулет Турлыханов прокомментировал победу борца вольного стиля из Казахстана Ризабека Айтмухана в финале ЧМ-2023.

«Ликуй страна! Золото!

Дорогие друзья! Сегодня, впервые в истории развития вольной борьбы как в советский период, так и за более чем 30 лет Независимости страны, наш борец поднялся на высшую ступень пьедестала мирового первенства! Сегодня в Сербии, на „Штарк Арена“ в Белграде на весь мир прозвучал Гимн Казахстана и реял наш голубой Стяг!

Чемпион мира — Ризабек Айтмухан! В финале, в весовой категории 92 килограммов, он выиграл Омара Нурмагамбетова из Азербайджана!

Это — наша великая победа! Хочу поздравить всех Казахстанцев, профильное Министерство и весь тренерский штаб национальной сборной! Эта — наша общая победа!

Отмечу, что курс обновления в развитии видов борьбы, недавно выбранный национальной Федерацией, получил в Сербии вполне ожидаемый для нас результат. Кроме этого в активе борцов уже есть и медаль, и лицензия на олимпийский Париж!

Уверен, что радостные вести еще будут с Белградского ковра!», — написал Турлыханов в инстаграм.

Напомним, золото Айтмухана стало первым для Казахстана на ЧМ в вольной борьбе за всю историю страны.

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