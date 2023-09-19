Президент Казахстана о победе Айтмухана: «Уверен, что эта победа будет способствовать популяризации спорта среди подрастающего поколения»

Ризабек Айтмухан (92 кг) стал первым чемпионом мира по вольной борьбе в истории Казахстана.

С исторической победой борца поздравил президент РК Касым-Жомарт Токаев:

«Поздравляю борца вольного стиля Ризабека Айтмукана с завоеванием золотой медали на чемпионате мира по борьбе в Белграде! Он стал первым казахским чемпионом мира по вольной борьбе. Это историческое достижение. Уверен, что яркая победа Ризабека Айтмукана будет способствовать популяризации спорта среди подрастающего поколения, – отметил президент».

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