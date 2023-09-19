Куат Хамитов о победе казахстанца на ЧМ по вольной борьбе: «Мы должны дать этому парню миллион долларов»

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов предложил наградить первого чемпиона мира по вольной борьбе из Казахстана Ризабека Айтмухана.

«Исторический день, исторический момент! Наши легендарные спортсмены, такие как Жаксылык Ушкемпиров, не смогли застать этот день. Всех поздравляю! Очень рады! На всякие непонятные виды спорта мы выделяем 200-300 миллионов ежегодно, на легионеров эти деньги уходят.

Поэтому обращаюсь ко всем министрам и, считаю, что мы должны этому простому парню с аула дать один миллион долларов, потому что завтра все ребята, которые живут в аулах, пойдут в залы заниматься спортом и у них появится мечта стать мировым спортсменом. Поэтому вперед, казахстанский спорт!», — сказал Хамитов в инстаграм.

Напомним, Ризабек Айтмухан завоевал золотую медаль чемпионата мира в Белграде (Сербия). Это первая золотая медаль Казахстана на ЧМ в вольной борьбе за всю историю страны.

«Бой мечты с Шоном О’Мелли». Дастан Амангельды о реванше с Жолдашбеком, пяти миллионах и завершении карьеры Морозова

Наталья Богданова. Красотка-боксерша из Петропавловска. Росла без мамы, а сейчас готова удивлять на Азиаде

Шавкату Рахмонову нашли идеального соперника