Геннадий Головкин посетил школу в Алматы

Геннадий Головкин посетил школу имени Шокана Уалиханова в Алматы.

GGG встретился с учениками и оставил автографы детям.

«Мы рады пригласить вас на уникальное событие – встречу с легендарным боксером, двукратным чемпионом мира по версии WBA в среднем весе Геннадием GGG Головкиным», – говорится в сообщении о встрече.

Напомним, ранее Головкин побывал на матче квалификации Евро-2024 Казахстан – Северная Ирландия (1:0) и отпраздновал гол казахстанцев с президентом страны.

Казахстан творит историю: одержали четвертую победу в отборе на Евро и имеют все шансы на выход из группы

Наталья Богданова. Красотка-боксерша из Петропавловска. Росла без мамы, а сейчас готова удивлять на Азиаде

Головкин обратился к Рахмонову: «Болеем за тебя»