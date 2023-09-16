Геннадий Головкин посетил школу в Алматы

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Геннадий Головкин посетил школу имени Шокана Уалиханова в Алматы.

GGG встретился с учениками и оставил автографы детям. 

«Мы рады пригласить вас на уникальное событие – встречу с легендарным боксером, двукратным чемпионом мира по версии WBA в среднем весе Геннадием GGG Головкиным», – говорится в сообщении о встрече.

Напомним, ранее Головкин побывал на матче квалификации Евро-2024 Казахстан – Северная Ирландия (1:0) и отпраздновал гол казахстанцев с президентом страны.

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