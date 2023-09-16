Том Леффлер: «GGG уже 613 недель находится в рейтинге The Ring»

Промоутер Том Леффлер, сотрудничающий с казахстанским боксером Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО), рассказал об историческом достижении спортсмена.

«GGG уже 613 недель находится в рейтинге The Ring. Я помню, когда мы впервые начали работать вместе, он вошел в топ-10 после сокрушительного нокаута Лахуана Саймона в первом раунде в Дюссельдорфе, Германия. В то время на вершине рейтинга на протяжении 500 недель был Феликс Штурм.

Моей целью было превзойти эту цифру Феликса. GGG превзошел этот показатель более чем на два года, что является свидетельством его мировых достижений и таланта, так долго находившегося на вершине среднего веса. Это великолепное путешествие – от бального зала отеля в Германии на 500 мест до аншлагов на аренах по всему миру», – написал Леффлер в своем Instagram.

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