Геннадий Головкин отпраздновал гол сборной Казахстана с президентом страны

Боксер Геннадий Головкин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обменялись рукопожатиями после гола сборной Казахстана в ворота Северной Ирландии в квалификации Евро.

Напомним, Головкин и Токаев смотрели за матчем из VIP-ложи стадиона «Астана Арена».

Игра закончился победой Казахстана со счетом 1:0.

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