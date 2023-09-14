Крис Юбенк: «Я давно хотел провести поединок с Головкиным»

Теги Геннадий Головкин Крис Юбенк-младший бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Британский средневес Крис Юбенк-младший (33-3, 24 КО) вызвал на бой казахстанского боксера Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО).

«Я давно хотел провести поединок с Геннадием. Почему бы и нет? Кто может предложить ему более выгодное предложение, чем я или Канело? Однако новый бой с Альваресом, вероятно, не вызовет такой интерес у зрителей. Я считаю, что я единственный оппонент, которого фанаты хотят видеть в поединке с Головкиным.

Я никогда не откажусь от этой возможности. Головкин – это великое имя, и для меня было бы честью встретиться с ним на ринге, особенно в Великобритании. Я понимаю, что сейчас Головкин стремится заработать больше денег в боксе, и я готов помочь ему в этом», – сказал Юбенк.

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