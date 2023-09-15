Президент «Кайрата» Боранбаев осужден на 6 лет с конфискацией имущества

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Апелляционная коллегия по уголовным делам суда Астаны озвучила приговор в отношении председателя наблюдательного совета футбольного клуба «Кайрат» Кайрата Боранбаева.

Боранбаев признан виновным, ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.

14 сентября в Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о передаче имущества на 90 миллиардов тенге, которое бизнесмен добровольно отдал государству.

Напомним, что в марте прошлого года Агентство по финансовому мониторингу начало расследование в отношении Боранбаева по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. 

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