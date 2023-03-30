Президент УЕФА отправил письмо на имя Касым-Жомарта Токаева. Чеферин просит объективного расследования в отношении президента «Кайрата»

Президент УЕФА Александер Чеферин отправил письмо на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в защиту бизнесмена и руководителя «Кайрата» Боранбаева.

«Уважаемый господин Президент.

Я был неприятно удивлен и глубоко опечален, узнав, что мой дорогой друг и коллега Кайрат Боранбаев находится под стражей.

Я знаю Кайрата много лет. Я считаю его настоящим амбассадором Казахстана. Он интеллигентный, уважаемый и скромный джентльмен, чья репутация и имидж известны за пределами Европы и Азии.

Я уверен, что вы хорошо осведомлены о его поразительных достижениях в качестве президента Национального паралимпийского комитета Казахстана. И я имею в виду не только ошеломляющий успех ваших чемпионов, которые сделали и будут делать вашу нацию гордой. Я говорю о том, что нельзя измерить медалями и трофеями – надежду, которую получают нуждающиеся и дети. Предоставляя им оптимальные условия для занятия спортом, им предлагается мечта – мечта об успехе и международной славе под желто-голубыми цветами Казахстана.

Истинный меценат, Кайрат Боранбаев был 2-м заместителем председателя комитета УЕФА по Fair Play и социальной ответственности и членом Совета попечителей Детского фонда УЕФА.

Он был движущей силой Детского фонда УЕФА, целью которого является помощь детям и защита их прав с помощью спорта и футбола. Фонд предоставляет поддержку в области здравоохранения, образования, доступа к спорту, личного развития, интеграции меньшинств и возможности трудоустройства по всему миру.

Фонд, созданный в 2015-м, в настоящее время инвестирует в 180 проектов и профинансировал более 400 проектов в 130 странах мира. С момента его создания более 1,8 миллиона детей уже получили пользу от деятельности Фонда. Это стало возможным из-за энтузиазма Кайрата и его твердой веры в том, что каждый ребенок может воспользоваться этими проектами.

Уважаемый господин Президент, я происхожу из семьи юристов, прекрасно разбирающихся в законах права человека и, прежде всего, презумпции невиновности. Поэтому очень прошу вас использовать свои полномочия и полномочия, данные государством, для обеспечения прозрачного и объективное расследование любого предполагаемого дела против г-на Борнабаева.

Я твердо верю, что по крайней мере этим мы обязаны человеку, который так много дал обществу», – написал Чеферин.

Напомним, Боранбаев подозревается в хищении средств в квазигосударственном секторе в особо крупном размере. Бизнесмен был задержан в марте прошлого года.

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