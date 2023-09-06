Резников ответил на вызов экс-чемпиона АСА: «После боя с Али»

Казахстанский боец АСА Артем Резников ответил на вызов экс-чемпиона АСА в среднем весе Мурада Абдулаева:

«На 77 ехала. Но после боя с Али»

Лига АСА ранее объявила о работе по бою между Артемом Резниковым и Али Баговым, который ориентировочно должен состояться в декабре.

Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в сентябре-2023: Бои с экс-чемпионами UFC и Bellator, поединок сестренки Рахмонова за контракт с UFC

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