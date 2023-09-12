Артем Резников о дате боя с Баговым: «Поставили на декабрь. Условий особых нет»

Боец ММА из Казахстана Артём Резников рассказал о предстоящем поединке в АСА против россиянина Али Багова:

«Нас поставили на декабрь. Точная дата ещё неизвестна, потому что до декабря времени ещё много. Условий особых никаких нет — только те, которые по контракту, вот и всё. У кого какой контракт, такие и условия. У нас не имеет значения, кто твой соперник».

Ранее Резников вызывал на бой экс-чемпиона Bellator Александра Шлеменко, но тот проведет поединок с казахстанцем Куатом Хамитовым.

33-летний Багов (32-12) в предыдущем поединке в АСА проиграл раздельным решением соотечественнику Дауду Шайхаеву.

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