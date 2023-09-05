Резников: «Сомневаюсь, что Шлеменко откажется от поединка c Хамитовым ради боя со мной»
Боец ACA Артем Резников рассказал, в какой организации может пройти его возможный бой с бывшим чемпионом Bellator Александром Шлеменко.
«Может ли Шлеменко отказаться от поединка с Куатом ради боя со мной? Нет, не откажется. Они должны встретиться уже где-то через двадцать дней, и я сомневаюсь, что он откажется. Потом, после боя с Куатом.
В АСА ждут ответа от Шлеменко, что он вообще скажет. В принципе, они готовы провести такой поединок. Асланбек Бадаев сказал же в интервью: надо знать мнение самого Шлеменко, хочет ли он этого боя», — сказал Резников.
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