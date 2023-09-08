Алимханулы о бое с Гуальтьери: «Мы покажем миру казахский стиль»

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (14-0, 9 KO) рассказал о подготовке к ближайшему бою.

«Тренировки на более высоком уровне. Спарринги в самом разгаре. Мы работаем с 4 спарринг-партнерами! 14 октября мы покажем миру казахский стиль!», – сообщил Алимханулы.

Казахстанец вернется на ринг 14 октября, когда в Розенберге (штат Техас, США) проведет объединительный поединок с немцем Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7 KO), владеющим титулом IBF.

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