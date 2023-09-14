Данияр Елеусинов о бое Алимханулы – Гуальтьери: «Гуальтьери – серьезный соперник»

Олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов поделился мнением о бое между Жанибеком Алимханулы и Винченцо Гуальтьери:

«Очень хороший и тяжелый бой для Жанибека. Я думаю, Алимханулы победит. Надеюсь на это. Гуальтьери — серьезный и крепкий соперник, хоть он особо и не известен. Видел его бои, хороший боксер»

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