Данияр Елеусинов о бое Алимханулы – Гуальтьери: «Гуальтьери – серьезный соперник»
Олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов поделился мнением о бое между Жанибеком Алимханулы и Винченцо Гуальтьери:
«Очень хороший и тяжелый бой для Жанибека. Я думаю, Алимханулы победит. Надеюсь на это. Гуальтьери — серьезный и крепкий соперник, хоть он особо и не известен. Видел его бои, хороший боксер»
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