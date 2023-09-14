Данияр Елеусинов о бое Алимханулы – Гуальтьери: «Гуальтьери – серьезный соперник»

Теги IBF WBO бокс Данияр Елеусинов Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов поделился мнением о бое между Жанибеком Алимханулы и Винченцо Гуальтьери:

«Очень хороший и тяжелый бой для Жанибека. Я думаю, Алимханулы победит. Надеюсь на это. Гуальтьери — серьезный и крепкий соперник, хоть он особо и не известен. Видел его бои, хороший боксер»

На кону боя будут стоять 2 титула чемпиона по версиям WBO и IBF

Казахстан творит историю: одержали четвертую победу в отборе на Евро и имеют все шансы на выход из группы

Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым

Гилберт Бернс – о потенциальном чемпионе UFC: «Шавкат Рахмонов очень хорош»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий