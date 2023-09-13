Крис Юбенк-младший о бое с Алимханулы: «Я даже не видел его боев»

Теги Крис Юбенк-младший бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Бывший чемпион мира IBO в суперсреднем весе британец Крис Юбэнк-младший прокомментировал вероятность проведения боя с победителем объединительного поединка в среднем дивизионе между обладателем пояса WBO Жанибеком Алимханулы и владельцем титула IBF Винченцо Гуальтьери:

«Честно говоря, я даже не видел их боев. Понятия не имею, кто они такие. А я уже давно в этой игре. Широкой публике эти ребята не известны, а значит, будет трудно раскрутить такой бой, если вы захотите устроить его в системе pay-per-view, как и положено с боями за титул».

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