Крис Юбенк-младший о бое с Алимханулы: «Я даже не видел его боев»

Бывший чемпион мира IBO в суперсреднем весе британец Крис Юбэнк-младший прокомментировал вероятность проведения боя с победителем объединительного поединка в среднем дивизионе между обладателем пояса WBO Жанибеком Алимханулы и владельцем титула IBF Винченцо Гуальтьери:

«Честно говоря, я даже не видел их боев. Понятия не имею, кто они такие. А я уже давно в этой игре. Широкой публике эти ребята не известны, а значит, будет трудно раскрутить такой бой, если вы захотите устроить его в системе pay-per-view, как и положено с боями за титул».

Казахстан творит историю: одержали четвертую победу в отборе на Евро и имеют все шансы на выход из группы

Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым

Гилберт Бернс – о потенциальном чемпионе UFC: «Шавкат Рахмонов очень хорош»