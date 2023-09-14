Жанибек Алимханулы: «Я хочу быть спортсменом, который делает много пожертвований»

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы заявил о том, что хочет отдать миллионы долларов нуждающимся.

«Я хочу быть спортсменом, который делает много пожертвований. Миллионы долларов. Я не хочу быть просто самым богатым спортсменом в мире. Я хочу и стану очень щедрым спортсменом. В мире много людей, которые голодают. В некоторых деревнях нет воды. Мне это не нравится», — сказал Алимханулы.

14 октября казахстанец проведет бой против обладателя титула IBF немца Винченцо Гуальтьери.

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