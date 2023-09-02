Боб Арум: «Я не сомневаюсь, что Алимханулы – лучший средневес в мире»

Теги Боб Арум бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал предстоящий бой между чемпионом мира WBO в среднем весе Жанибеком Алимханулы (14-0, 9 КО) и обладателем титула IBF в этой же весовой категории Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7 КО).

«Я не сомневаюсь, что Жанибек — лучший средневес в мире. У него есть шанс доказать это еще раз, победив сильного чемпиона Винченцо Гуальтьери. Top Rank очень рады провести первое боксерское мероприятие в Fort Bend Epicenter, в котором фанатов из окрестностей Хьюстона будет ждать настоящее удовольствие», — заявил Арум.

Унификация состоится в Розенберге (штат Техас, США) 14 октября. 

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