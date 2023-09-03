Алимханулы – Юбенку: «Зачем ему Головкин? Он не упоминает мое имя, потому что я ночной кошмар»

Непобежденный казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы обратил внимание на вызов со стороны британца Криса Юбенка-младшего в адрес Геннадия Головкина.

Юбенк нокаутировал Лиама Смита в реванше и обратился к GGG: «Я хочу драться с Головкиным. Я не знаю, где он сейчас, но где бы не находился Геннадий — слишком долго эти титулы в твоих руках. Я хочу забрать один из них и победить тебя!».

«Зачем ему Головкин? Знаете, почему он не упоминает мое имя? Потому что я ночной кошмар. В среднем весе есть только один король! И это именно я! Юбенк — легкая работа!» — написал Алимханулы на своей странице в Twitter.

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