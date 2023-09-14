Хамитов о гонораре за бой против Шлеменко: «Около десяти миллионов рублей»

Теги MMA Александр Шлеменко Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Куат Хамитов рассказал о гонораре поединка против Александра Шлеменко.

– Многие говорили, что не состоится, что эта организация не выполняет свои обещания со слов фанатов, бойцов. Но я перед подписанием контракта поставил условие — если вы мне отправляете 10% от моего гонорара аванс, то бой состоится, и я могу стопроцентно готовиться. Поэтому жду. Вчера мне должны были отправить деньги, но попросили ещё пару дней, поэтому ждём. Как мне отправят миллион рублей, мы уже начнём настраиваться на бой.

- Это реальная сумма?

– Приблизительно, да. Примерно такая сумма. Но это большой бой, легенда против легенды. По их словам, это считается самый большой бой. Поэтому я считаю, что это достойный гонорар.

Бой Хамитов – Шлеменко пройдет 29 сентября в Москве.  

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