Хамитов о бое со Шлеменко: «Фаворит он, потому что на две весовых категории больше»

Теги MMA Александр Шлеменко Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Куат Хамитов оценил шансы на победу в бою с Александром Шлеменко.

«Фаворит Шлеменко, потому что на две весовых категории больше. Это его вес, соответственно, ударная мощь другая, весовая категория другая — для меня все будет впервые.

Я этот бой буду воспринимать, как уличную драку. Когда дерусь на улице, я не смотрю на размер, на вес, на то, кто передо мной стоит. Я в клетку буду выходить как на разборки мужчин – раз на раз.  У меня в голове будет так, как будто у нас с ним разборка», — сказал Хамитов.

Бой Хамитов – Шлеменко пройдет 29 сентября в Москве.  

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