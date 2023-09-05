Хамитов: «Чтобы победить Шлеменко, в клетке я должен порхать»

Куат Хамитов рассказал о своем плане на поединок против экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.

«Я думаю, мой плюс в том, что буду свеж, поскольку не буду гонять вес. Я еще молод, умею бороться и двигаться. В этом весе (до 84 кг) я способен ударить сильнее, в отличие от легкого, так как при сгонке теряешь силу удара. В этом плане у меня не должно быть проблем. Функционально я должен быть лучше. Больше буду бороться, двигаться и выбрасывать ударов. В общем в клетке я должен порхать», – сказал Хамитов в интервью «Вестнику MMA».

Напомним, бой Шлеменко и Хамитова должен пройти 29 сентября на турнире Top Fight в Москве.

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