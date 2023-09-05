Хамитов о гонораре от боя со Шлеменко: «Это очень большие деньги»

Теги MMA Александр Шлеменко Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов рассказал, что за поединок против Александра Шлеменко получит самый большой гонорар в карьере.

«Это очень большие деньги. Переговоры начались от одной суммы, а итоге завершились на трехкратной (в три раза больше). Это самый большой гонорар в казахстанских MMA. Не думаю, что больше меня может кто-то получить», – сказал Хамитов в интервью «Вестнику MMA».

Напомним, ранее стало известно, что бой Шлеменко и Хамитова пройдет 29 сентября в рамках турнира Top Fight в Москве.

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