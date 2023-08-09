Данияр Елеусинов назвал самый большой гонорар в карьере: «87 500 + премиальные»

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов рассказал о своих заработках в профессиональной карьере и личном состоянии,

«Предпоследний бой — $87 500. Но я премиальные еще получил от Matchroom. Так же, как за Олимпийские игры (250 тысяч). Это мой десятый бой был, я за каждый бой отдельно получал деньги — начинал с 12, 15, 18, 21 (тысяч), и закончил на 87»

«Пришел, увидел, задушил». Алмабаев ярко дебютировал в UFC, заслужив сравнение с Хабибом

Усман о бое против Рахмонова: «Я не хочу ставить Генри Хоофта в неловкое положение»

Осборн о поражении от Алмабаева: «Асу сегодня был лучше»