Данияр Елеусинов назвал самый большой гонорар в карьере: «87 500 + премиальные»

Теги бокс Данияр Елеусинов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов рассказал о своих заработках в профессиональной карьере и личном состоянии,

«Предпоследний бой — $87 500. Но я премиальные еще получил от Matchroom. Так же, как за Олимпийские игры (250 тысяч). Это мой десятый бой был, я за каждый бой отдельно получал деньги — начинал с 12, 15, 18, 21 (тысяч), и закончил на 87»

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