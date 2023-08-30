Елеусинов о работе с бывшим тренером Алимханулы: «Тренироваться с Макгиртом – одно удовольствие. Он очень уважает казахских боксеров»

Казахстанский боксер полусреднего веса Данияр Елеусинов рассказал о начале работы с американским тренером Джеймсом Бадди Макгиртом.

«Тренироваться с «Бадди» одно удовольствие. Он отлично чувствует меня и оптимально распределяет нагрузку. Вносит необходимые коррективы в мой боксерский стиль. Плюс, как человек он очень открытый и приятный. Очень уважает казахских боксеров.

Думаю, все знают, что я всю свою жизнь тренировался под руководством своего отца — заслуженного тренера Казахстана Марата Елеусинова. Всем, что я знаю в боксе, я обязан ему. Папа навсегда останется моим тренером. Он прекрасно понимает, что в профессиональном боксе есть свои нюансы. Поэтому симбиоз его тренерского опыта и школы Макгирта сделает меня ещё сильнее. Думаю, в скором времени вы увидите результаты нашей с Бадди и папы совместной работы», — отметил Данияр.

Ранее Макгирт прокомментировал прекращение сотрудничества с казахстанцем Жанибеком Алимханулы.

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