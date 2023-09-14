Жалгас Жумагулов о перспективах Алмабаева и Максума в UFC: «Их грамотно ведут»
Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов выссказался о перспективах соотечественников Азата Максума и Асу Алмабаева в UFC:
«В принципе они молодые, у них все впереди. Их грамотно ведут, не кидают под сильных бойцов. Так что у них есть все шансы проявить себя там»
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