Жалгас Жумагулов о перспективах Кабдрахманова: «Он поставил цель – титул NAIZA, и после в Америку»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Нурбек Кабдрахманов Спорт Казахстана

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов оценил перспективы своего одноклубника Нурбека Кабдрахманова:

«Американские менеджеры точно им интересуются, до сих пор ему предлагают много вариантов. Он сейчас цель себе поставил, что точно хочет выиграть пояс Naiza, и после уже в Америку. Не знаю, в UFC или нет... Ему нужно в Америку в первую очередь, где-то полгода понаходиться, потренироваться, почувствовать эту всю энергетику. Поспарринговаться, выступить где-нибудь. Там же все равно бойцы другого уровня»

Казахстан творит историю: одержали четвертую победу в отборе на Евро и имеют все шансы на выход из группы

Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым

Гилберт Бернс – о потенциальном чемпионе UFC: «Шавкат Рахмонов очень хорош»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий