Жалгас Жумагулов о перспективах Кабдрахманова: «Он поставил цель – титул NAIZA, и после в Америку»

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов оценил перспективы своего одноклубника Нурбека Кабдрахманова:

«Американские менеджеры точно им интересуются, до сих пор ему предлагают много вариантов. Он сейчас цель себе поставил, что точно хочет выиграть пояс Naiza, и после уже в Америку. Не знаю, в UFC или нет... Ему нужно в Америку в первую очередь, где-то полгода понаходиться, потренироваться, почувствовать эту всю энергетику. Поспарринговаться, выступить где-нибудь. Там же все равно бойцы другого уровня»

Казахстан творит историю: одержали четвертую победу в отборе на Евро и имеют все шансы на выход из группы

Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым

Гилберт Бернс – о потенциальном чемпионе UFC: «Шавкат Рахмонов очень хорош»