Жалгас Жумагулов о планах по завершению карьеры: «Хочу, чтобы мой город развивался»

Экс-боец UFC из Казахстана Жалгас Жумагулов рассказал о том, кем видит себя после окончательного ухода из спорта:

«Пять лет еще точно драться не буду (улыбается). Посмотрим, может стану каким-нибудь коммерсантом, бизнесменом. Цель такая, чтобы принести какую-то пользу обществу. В первую очередь начать со своего города. У меня есть возможность куда-нибудь переехать, но я так же живу все на том же районе в своем городе Актобе. Я патриот своей страны, своего города. Я хочу, чтобы мой город развивался.

Казахстан творит историю: одержали четвертую победу в отборе на Евро и имеют все шансы на выход из группы

Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым

Гилберт Бернс – о потенциальном чемпионе UFC: «Шавкат Рахмонов очень хорош»