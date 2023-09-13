Жалгас Жумагулов о планах по завершению карьеры: «Хочу, чтобы мой город развивался»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Экс-боец UFC из Казахстана Жалгас Жумагулов рассказал о том, кем видит себя после окончательного ухода из спорта:

«Пять лет еще точно драться не буду (улыбается). Посмотрим, может стану каким-нибудь коммерсантом, бизнесменом. Цель такая, чтобы принести какую-то пользу обществу. В первую очередь начать со своего города. У меня есть возможность куда-нибудь переехать, но я так же живу все на том же районе в своем городе Актобе. Я патриот своей страны, своего города. Я хочу, чтобы мой город развивался.

Казахстан творит историю: одержали четвертую победу в отборе на Евро и имеют все шансы на выход из группы

Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым

Гилберт Бернс – о потенциальном чемпионе UFC: «Шавкат Рахмонов очень хорош»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий