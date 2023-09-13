Жумагулов о возвращении в UFC: «Время покажет»

Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал о шансах на возвращение в американский промоушен.

«Я не знаю, если честно, касательно того, что, как там, вообще… Вернусь, не вернусь… Посмотрим, как подерусь. Так что время покажет. Я никуда не спешу. Мне надо восстановиться», — заявил Жумагулов.

Казахстанец провел в UFC семь поединков, в которых одержал одну победу и потерпел шесть поражений.

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