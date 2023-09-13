Жалгас Жумагулов про ПОП-ММА: «Своей глупостью смешат»

Выступавший в UFC казахстанский боец Жалгас Жумагулов высказался о своем отношении к ПОП-ММА:



«Насчет поп-ММА — я не смотрю бои, ни один бой не смотрел. Да и вообще, ты же видел, какие у них там оскорбления... Своей глупостью смешат. Ради денег, медийности, продают свои души. Это моей мнение. Там очень много грязи, там нет примера для нашей молодежи. Касательно боев может там и интересно, но то, что они там всякие [скандальные] конференции проводят — это неправильно. Всякую чушь несут, и всем это интересно»

Казахстан творит историю: одержали четвертую победу в отборе на Евро и имеют все шансы на выход из группы

Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым

Гилберт Бернс – о потенциальном чемпионе UFC: «Шавкат Рахмонов очень хорош»