Бенеил Дариуш о подписании Веретенникова в UFC: «Ему нужно дать шанс»

Казахстанский боец ММА Николай Веретенников заслуживает подписать контракт с UFC, заявил файтер промоушна Бенеил Дариуш:

«Я надеюсь, что так. Думаю, он давно этого заслуживает. UFC нужно дать Николаю шанс».

34-летний Дариуш (22-5-1, в UFC 16-5-1) выступает в промоушне с 2014 года

33-летний Веретенников (11-4) вышел в финал Гран-при UFL, который пройдёт до конца текущего года.

В 2021-м казахстанец мог попасть в UFC через отбор Contender Series, но проиграл судейским решением эквадорцу Майклу Моралесу (15-0, в UFC 3-0).

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