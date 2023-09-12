Нурбек Карабала о возможном бое Исмагулова в NAIZA: «Я читал комментарий Дамира, переговорю с ним»

Теги UFC MMA Дамир Исмагулов Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Нариман Аббасов Спорт Казахстана

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала выссказался о возможности проведения боя в лиге между Дамиром Исмагуловым и Нариманом Аббасовым:

«Я читал комментарий Исмагулова, если честно не знаю, где он давал интервью. Но если этот бой интересен, я переговорю с Дамиром. Посмотрим, что он ответит»

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