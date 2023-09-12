Санжар Адилов назвал следующего чемпиона UFC в весе до 57 кг: «Мокаев – молодой и перспективный боец, он сможет стать чемпионом»

Казахстанский боец ММА Санжар Адилов назвал следующего чемпиона UFC в весе до 57 кг:

«Мокаев – молодой и перспективный боец. Мы с ним в одно время тренировались на сборах в Тайланде, вместе работали. Если честно, думаю, что он может стать чемпионом»

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