Санжар Адилов назвал следующего чемпиона UFC в весе до 57 кг: «Мокаев – молодой и перспективный боец, он сможет стать чемпионом»
Казахстанский боец ММА Санжар Адилов назвал следующего чемпиона UFC в весе до 57 кг:
«Мокаев – молодой и перспективный боец. Мы с ним в одно время тренировались на сборах в Тайланде, вместе работали. Если честно, думаю, что он может стать чемпионом»
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