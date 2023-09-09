Генсек Федерации бокса Казахстана о новости про бой Головкина в декабре: «Это может быть какой-нибудь хайп»

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Генеральный секретарь Федерации профессионального бокса РК Болат Манкенов прокомментировал новость о том, что Геннадий Головкин проведет свой следующий поединок в Казахстане 16 декабря.

— У меня нет такой информации. Такие разговоры идут очень давно — и во время пандемии было и раньше. Официального заявления его команды и самого Геннадия не было — поэтому это может быть какой-нибудь хайп. У Геннадия есть контрактные обязательства и не стоит об этом забывать. Я постоянно вижу какие-то вбросы в социальных сетях, но официального заявления нет, — сказал специалист.

Напомним, ранее появилась информация, что Головкин хочет провести прощальный поединок в Казахстане 16 декабря. Именно по этой причине он прилетел в Астану.

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