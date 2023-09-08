Головкин посетит матч Казахстан – Северная Ирландия

Геннадий Головкин сообщил, что посетит матч сборной Казахстана по футболу против команды Северной Ирландии в рамках квалификации Евро-2024.

«Скоро будем дома. Увидимся 10 сентября на футболе, чтобы вместе поддержать нашу сборную», — написали совместный пост в инстаграм братья Головкины.

Напомним, сборная Казахстана минимально проиграла Финляндии в последнем матче отбора.

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