Василевский о поединке Шлеменко – Резников: «В нашем бойцовском мире все реально»

Российский боец ММА Вячеслав Василевский, выступающий в среднем весе, прокомментировал предложение Артема Резникова провести бой с Александром Шлеменко.

«В нашем бойцовском мире все реально. Если уж дерутся далекие от боев люди, то что говорить о профессиональных бойцах высокого уровня. На лицо затяжной конфликт между ними, который начался с переходом в другой клуб Александра Сарнавского. Проведения боя – один из способов этот конфликт завершить.

У обоих есть имена в ММА, поэтому будет интересно. Раз уж их обмен колкостями превратился в целый сериал, то логичным его завершением стал бы бой. В России интереснее смотреть на бойцов, которые выступают в России, говорят на русском языке и постоянно на слуху и на виду, чем на приезд очередного заокеанского «Рэмбо», которого знают только фанаты, поэтому у этого противостояния будет хорошая аудитория», – сказал Василевский.

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