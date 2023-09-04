Резников обратился к Шлеменко: «Саня, давай закроем тему в соцсетях. Сделаем как мужчины»

Теги MMA Александр Шлеменко Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Казахстанский боец ACA Артем Резников обратился к Александру Шлеменко.

«Сколько ребят из Кавказа вызывали Сашу, многие из них в грубой форме, но почему то им он не осмелился никогда отвечать. Саня, давай закроем тему в соцсетях. Сделаем как мужчины. Мы много раз виделись и, думаю, в скором времени снова увидимся... А разводить балаган уже надоело

Многие пишут, что нужно проявлять уважение к старшим. У нас не такая большая разница в возрасте. Старшие должны вести себя подобающе», – написал Резников в инстаграм.

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