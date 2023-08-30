Жумагулов об ограничении трансляций MMA в Казахстане: «Честно, я сам удивлен»

Бывший боец UFC Жалгас Жумагулов прокомментировал возможное ограничение трансляций ММА в Казахстане.

– Во-первых, мы все знаем нашу историю и знаем, что наши предки были воинственными. Мы любим драться и в наших жилах течет горячая кровь. В ММА объединились все виды единоборств, поэтому я вижу в этом только большую пользу для общества, так как спорт, в любом случае, воспитывает и дисциплинирует человека.

Не знаю, почему о смешанных единоборствах так говорят. Возможно, из-за того, что смешанные единоборства сейчас так активно развиваются и стали вторым по популярности видом спорта после футбола и этого остерегаются? Честно, я сам удивлен, ведь мы стараемся показывать хороший пример молодежи, ведем здоровый образ жизни и не лезем в политику, – отметил Жумагулов.

Напомним, что министр информации и общественного развития Республики Казахстан Дархан Кадырали публично заявил о том, что трансляции ММА в стране будут ограничены.

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