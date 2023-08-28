Жумагулов о бое Хамитов – Шлеменко: «Шансы всегда есть»
Бывший боец UFC Жалгас Жумагулов озвучил корреспонденту мнение о шансах Куата Хамитова в бою с россиянином Александром Шлеменко:
«Да Шлеменко не много весит. А Куат 70 кг не делает. Шансы всегда есть. Тем более, Куат с головой дерётся»
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