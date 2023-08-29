Жалгас Жумагулов: «Джефф Молина, как насчет реванша в Казахстане?»

Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов обратился к бывшему сопернику Джеффу Молине.

«Эй, Джефф Молина, теперь, когда мы оба свободные агенты, как насчет реванша в Казахстане? Судьи на этот раз не понадобятся...», — написал Жумагулов в инстаграм.

Напомним, Жумагулов проиграл Молине решением в июне прошлого года на турнире UFC Vegas 56.

Недавно Молина признался в своей бисексуальности.

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