Жалгас Жумагулов: «Джефф Молина, как насчет реванша в Казахстане?»
Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов обратился к бывшему сопернику Джеффу Молине.
«Эй, Джефф Молина, теперь, когда мы оба свободные агенты, как насчет реванша в Казахстане? Судьи на этот раз не понадобятся...», — написал Жумагулов в инстаграм.
Напомним, Жумагулов проиграл Молине решением в июне прошлого года на турнире UFC Vegas 56.
Недавно Молина признался в своей бисексуальности.
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