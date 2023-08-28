Жумагулов о гонораре в Naiza: «30 тысяч долларов за выход плюс 30 тысяч за победу»

Теги MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал о продолжении карьеры в профессиональном ММА.

«Мы договорились с Naiza FC. Бой состоится. Будут искать мне соперника. Размер моего гонорара? 30 тысяч долларов за выход плюс 30 тысяч за победу», — сказал Жумагулов.

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