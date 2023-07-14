Жумагулов исключен из ростера UFC

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Боец наилегчайшего веса из Казахстана Жалгас Жумагулов (14-9) был исключен из списка файтеров UFC.

Об этом проинформировал Twitter-аккаунт UFC Roster Watch, публикующий изменения в ростере лиги.

В своем последнем на сегодняшний день бою Жалгас Жумагулов 24 июня уступил раздельным решением судей дебютанту UFC американцу Джошуа Вану (8-1). Это поражение стало для «Жако» четвертым кряду и шестым в UFC при всего одной победе, которая была одержана в 2021 году.

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