Жумагулов исключен из ростера UFC

Боец наилегчайшего веса из Казахстана Жалгас Жумагулов (14-9) был исключен из списка файтеров UFC.

Об этом проинформировал Twitter-аккаунт UFC Roster Watch, публикующий изменения в ростере лиги.

В своем последнем на сегодняшний день бою Жалгас Жумагулов 24 июня уступил раздельным решением судей дебютанту UFC американцу Джошуа Вану (8-1). Это поражение стало для «Жако» четвертым кряду и шестым в UFC при всего одной победе, которая была одержана в 2021 году.

Белал Мухаммад о бое Рахмонов – Гастелум: «Сомневаюсь, что у Шавката получится финишировать»

Хоакин Бакли оскорбил Шавката Рахмонова и Кевина Гастелума

Доусон о победе над Исмагуловым: «Он намного лучше 12го места в рейтинге»