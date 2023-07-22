Казахстанский боец MMA Жалгас Жумагулов рассказал свое мнение о UFC после увольнения из американского промоушена.

«UFC — это просто шоу. У тебя должен быть идеальный рекорд, и тебя будут тащить до поры до времени, пока ты не споткнешься. Таких как я, постоянно будут кидать. Что я понял, это шоу, как «Дом 2». Тащат просто грамотно, чисто деньги зарабатывают», – отметил Жумагулов.

Напомним, что в своем последнем бою в UFC Жалгас Жумагулов уступил раздельным решением судей американцу Джошуа Вану. Для Жумагулова это поражение стало шестым в UFC (всего при одной победе) и третьим подряд, которое он потерпел раздельным вердиктом.

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