Жалгас Жумагулов: «UFC — это просто шоу, как «Дом 2»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский боец MMA Жалгас Жумагулов рассказал свое мнение о UFC после увольнения из американского промоушена.

«UFC — это просто шоу. У тебя должен быть идеальный рекорд, и тебя будут тащить до поры до времени, пока ты не споткнешься. Таких как я, постоянно будут кидать. Что я понял, это шоу, как «Дом 2». Тащат просто грамотно, чисто деньги зарабатывают», – отметил Жумагулов.

Напомним, что в своем последнем бою в UFC Жалгас Жумагулов уступил раздельным решением судей американцу Джошуа Вану. Для Жумагулова это поражение стало шестым в UFC (всего при одной победе) и третьим подряд, которое он потерпел раздельным вердиктом.

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2 комментария

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Илюша17
Что тебе мешало побеждать?
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Илюша17
Что тебе мешало побеждать?
Дом 2)
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