Тренер Рахмонова о запрете ММА: «Ищите корень проблем в другом»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Азиз Разыев, тренер команды DAR PRO TEAM, в которой тренируется Шавкат Рахмонов, прокомментировал ограничения на трансляций боев ММА в Казахстане:

«В каждом зале, в каждой команде должны быть правильные ценности и принципы, а также воспитательная идеология. Если Вы считаете, что насилие и жестокость порождают наш вид спорта, то, думаю, с Вами многие не согласятся. Ищите корень проблем в другом.

Наш вид спорта в данный набирает огромную популярность, так как наши спортсмены заявляют о себе на мировых аренах и с гордостью поднимают флаг и имидж нашей страны.

Яркий пример — Шавкат Рахмонов. Боец, который после своих ярких выступлений, заставил узнать нашу страну, нацию и богатую казахскую культуру, а наш президент страны лично поздравил и пригласил на личную встречу.
Я не думаю, что такие яркие примеры для молодежи учат жестокости и насилию».

«Новый Забит» из Казахстана Магомед Кабардиев получил признание от Масвидаля и уверенно идет к UFC. На пути два чемпиона

Усик связан с Казахстаном: боксировал за Костанай, выигрывал Кубок Президента РК, а к боям готовился со спарринг-партнером из Тараза

Шавкат Рахмонов бросил вызов Майклу Пейджу

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий