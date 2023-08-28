Тренер Рахмонова о запрете ММА: «Ищите корень проблем в другом»
Азиз Разыев, тренер команды DAR PRO TEAM, в которой тренируется Шавкат Рахмонов, прокомментировал ограничения на трансляций боев ММА в Казахстане:
«В каждом зале, в каждой команде должны быть правильные ценности и принципы, а также воспитательная идеология. Если Вы считаете, что насилие и жестокость порождают наш вид спорта, то, думаю, с Вами многие не согласятся. Ищите корень проблем в другом.
Наш вид спорта в данный набирает огромную популярность, так как наши спортсмены заявляют о себе на мировых аренах и с гордостью поднимают флаг и имидж нашей страны.
Яркий пример — Шавкат Рахмонов. Боец, который после своих ярких выступлений, заставил узнать нашу страну, нацию и богатую казахскую культуру, а наш президент страны лично поздравил и пригласил на личную встречу.
Я не думаю, что такие яркие примеры для молодежи учат жестокости и насилию».
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