Министр информации и общественного развития Казахстана: «В целях снижения насилия мы устанавливаем ограничения на MMA»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали заявил, что его ведомство ввело ограничение на трансляции ММА.

«В целях снижения насилия мы также устанавливаем ограничения на такие виды спорта, как бои без правил. Потому что в большинстве случаев подростки, видевшие такие программы, особенно школьники, в попытках применить те же приемы поднимают руки друг на друга. Иногда мы, не замечая сами распространяем это насилие через Whatsapp.

Например, в сети распространяются видео, на которых девочки дерутся или мальчики жестоко бьют друг друга. А насилие или жестокое обращение, как известно, порождает ту же жестокость», – заявил министр.

Напомним, в марте этого года Шавкат Рахмонов попросил у президента Касым-Жомарт Токаева об обеспечении трансляции UFC на общедоступных каналах в Казахстане.

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