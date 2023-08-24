Лига конференций. «Тобол» проиграл «Виктории Пльзень»

Теги Виктория Пльзень Тобол Лига Конференций УЕФА Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

«Тобол» проиграл «Виктории Пльзень» в матче четвертого раунда квалификации Лиги конференций – 1:2.

На восьмой добавленной минуте второго тайма отставание в счете сократил форвард костанайцев Серж Дебле.

Тобол Казахстан – Виктория Пльзень Чехия 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
24 августа, 17.00, «Орталык Костанай»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 72 Каду, 0:2 – 89 Калвах, 1:2 – 90, пенальти Дебле.
ТоболКоновалов, Рогач, Каиров (Киреенко, 90), Младжевич, Асранкулов, Шахов (Оразов, 69), Мужиков (Забелин, 90), Вукадинович, Жарынбетов (Иванович, 69), Илич, Дебле.
Виктория ПльзеньСтанек, Гейда, Гранач, Dweh, Копиц (Голик, 90), Калвах, Траоре, Буха, Каду, Шулц (Влканова, 56), Дуросинми (Хоры, 56).
Предупреждения:
Илич (59), Асранкулов (62), Калвах (85), Хоры (90).

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