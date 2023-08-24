Лига конференций. «Тобол» проиграл «Виктории Пльзень»
«Тобол» проиграл «Виктории Пльзень» в матче четвертого раунда квалификации Лиги конференций – 1:2.
На восьмой добавленной минуте второго тайма отставание в счете сократил форвард костанайцев Серж Дебле.
- Дата проведения
- 24 августа, 17.00, «Орталык Костанай»
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Тобол –
Коновалов, Рогач, Каиров (Киреенко, 90), Младжевич, Асранкулов, Шахов (Оразов, 69), Мужиков (Забелин, 90), Вукадинович, Жарынбетов (Иванович, 69), Илич, Дебле.
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Виктория Пльзень –
Станек, Гейда, Гранач, Dweh, Копиц (Голик, 90), Калвах, Траоре, Буха, Каду, Шулц (Влканова, 56), Дуросинми (Хоры, 56).
- Предупреждения:
- Илич (59), Асранкулов (62), Калвах (85), Хоры (90).
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