Лига Конференций. «Тобол» на выезде обыграл «Базель»
Костанайский «Тобол» одержал сенсационную победу над «Базелем» в матче Лиги Конференций. Ответная игра состоится 3 августа в Костанае.
- Дата проведения
- 27 июля, 20.30, «Санкт-Якоб Парк»
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Базель –
Сальви, Ланг (Джига, 77), Комас, Калафьори, Шмид (Огюстен, 66), van Breemen, Фрай, Бургер (Джака, 39), Каде (Серхио Лопес, 77), Ндойе, Barry.
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Тобол –
Коновалов, Рогач, Каиров, Младжевич, Асранкулов, Вукадинович (Галым, 90), Оразов (Забелин, 72), Жарынбетов (Мркаич, 81), Илич, Дебле (Жумашев, 81), Чесноков (Габараев, 90).
- Предупреждения:
- Илич (44), Жарынбетов (45), Калафьори (45), Оразов (62).
- Удаления:
- Barry (56), Калафьори (68).
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