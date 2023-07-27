Лига Конференций. «Тобол» на выезде обыграл «Базель»

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Костанайский «Тобол» одержал сенсационную победу над «Базелем» в матче Лиги Конференций. Ответная игра состоится 3 августа в Костанае.

Базель Швейцария – Тобол Казахстан 1:3 (1:0, 0:3)
Дата проведения
27 июля, 20.30, «Санкт-Якоб Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 25 Barry, 1:1 – 57, пенальти Дебле, 1:2 – 62 Оразов, 1:3 – 71 Чесноков.
БазельСальви, Ланг (Джига, 77), Комас, Калафьори, Шмид (Огюстен, 66), van Breemen, Фрай, Бургер (Джака, 39), Каде (Серхио Лопес, 77), Ндойе, Barry.
ТоболКоновалов, Рогач, Каиров, Младжевич, Асранкулов, Вукадинович (Галым, 90), Оразов (Забелин, 72), Жарынбетов (Мркаич, 81), Илич, Дебле (Жумашев, 81), Чесноков (Габараев, 90).
Предупреждения:
Илич (44), Жарынбетов (45), Калафьори (45), Оразов (62).
Удаления:
Barry (56), Калафьори (68).

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1 комментарий

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Молодцы 👍 гол Оразова вообще топ. Должны спокойно дожимать Базель в Кустанае и готовится к следующему раунду.
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