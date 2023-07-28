Защитник «Базеля» Михаэль Ланг о проигрыше «Тоболу»: «Хорошо подготовленный соперник хладнокровно наказывал нас за ошибки»

Защитник «Базеля» Михаэль Ланг прокомментировал первый матч квалификации Лиги Конференций против костанайского «Тобола» (1:3).

– Я никогда не испытывал ничего подобного. Я немного потерял дар речи. И любой, кто знаком со мной, знает, что такое случается не часто.

В прошлом сезоне мы были в полуфинале Лиги Конференций. Теперь, проиграв во втором отборочном раунде со счетом – 1:3, было очень тяжело смириться с этим. Хорошо подготовленный соперник хладнокровно наказывал нас за ошибки.

Мы смогли удержать счет – 1:3, играя вдевятером. В прошлом году мы несколько раз проявляли характер. Сейчас мы должны это повторить, – отметил Ланг.